Poche dosi: in Italia vaccinato lo 0,07 della popolazione (in Israele il 12 %) Quanto tempo abbiamo ancora? (Di sabato 2 gennaio 2021) Una campagna vaccinale diventa efficace Quanto più è bassa la circolazione del virus. Per questo, dicono gli esperti, è cruciale il controllo dell'indice Rt mentre la variante B.1.17 sta diventando predominante

Ultime Notizie dalla rete : Poche dosi Poche dosi a settimana, la vaccinazione parte ma a rilento e con lo spettro No-Vax Il Tirreno Germania choc, lotterie nelle case di riposo per stabilire chi deve essere vaccinato

Una vera e propria lotteria per decidere chi vaccinare tra gli anziani. È quello che sta accadendo in molte case di riposo in Germania dove per ovviare alla carenza di dosi si è ...

Vaccini: le prenotazioni superano le dosi, ma gli scettici restano. La Regione: non possiamo costringere

L’assessore regionale alla Salute Bezzini ammette: «Non abbiamo armi per costringere o multare i lavoratori della sanità che si sottraggono alla protezione anti-Covid». I sindacati: «Abbiamo visto mor ...

