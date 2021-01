Pirlo: «Non voglio più rivedere il match contro la Fiorentina. Ecco cosa ho detto alla squadra» (Di sabato 2 gennaio 2021) Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni ufficiali della Juventus presentando la sfida di domani contro l’Udinese. Le sue parole Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni ufficiali della Juventus presentando la sfida di domani contro l’Udinese. Le sue parole. CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DISCORSO alla squadra – «Abbiamo parlato della partita con la Fiorentina, che è stata completamente sbagliata. C’è stata una bella riunione, in cui abbiamo discusso anche degli obiettivi futuri». DI cosa E’ SODDISFATTO E DI cosa NO – «Non vorrei vedere più la partita con la Fiorentina, per il resto abbiamo fatto un cammino in crescendo, migliorando su tanti aspetti. Possiamo fare ancora meglio». GENNAIO – «È un mese ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Andreaha parlato ai microfoni ufficiali della Juventus presentando la sfida di domanil’Udinese. Le sue parole Andreaha parlato ai microfoni ufficiali della Juventus presentando la sfida di domanil’Udinese. Le sue parole. CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DISCORSO– «Abbiamo parlato della partita con la, che è stata completamente sbagliata. C’è stata una bella riunione, in cui abbiamo discusso anche degli obiettivi futuri». DIE’ SODDISFATTO E DINO – «Non vorrei vedere più la partita con la, per il resto abbiamo fatto un cammino in crescendo, migliorando su tanti aspetti. Possiamo fare ancora meglio». GENNAIO – «È un mese ...

