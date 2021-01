Pioli annuncia un recupero | “Penso solo al Benevento | Ibra mi ha detto che sarà dura”

(Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: 5 minuti– Gara di prestigio per ildopo le festività natalizie. Domani, al “Ciro Vigorito“,di scena la capolista Milan. Rossoneri che arriveranno nel Sannio con defezioni importanti, mancheranno lo squalificato Hernandez e gli infortunatihimovic, Bennacer e Saelemaekers. A fare il punto della situazione e a presentare la sfida con i giallorossi di Filippo Inzaghi ci ha pensato il tecnico Stefano, intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa. Precedenti – Ci troveremo contro una squadra che sta bene, che gioca un buon calcio ed è ben allenata.una partita difficile e dovremo giocarla da Milan, dovremmo approcciarla al massimo. Passato – Un anno fa cominciavamo a costruire, a gettare le basi. Adesso sulle fondamenta ...

saveriocamba : @NandoPiscopo1 @marcullo02 @GiovaB95 Si ricordo bene. Durante Sassuolo Milan Peppino chiede la parola da bordocampo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli annuncia

Ultime Notizie Milan News: le condizioni di Ibrahimovic. MILAN NEWS – Negli ultimi giorni si è parlato molto di Zlatan Ibrahimovic in ottica Sanremo, ma lui in questo momento è concetrato esclusivamen ...Mentre sul 2020 scorrevano i titoli di coda, Simon Kjaer annunciava sui social di essere 'tornato a casa', pubblicando uno scatto in tuta sui campi di Milanello. Con il danesone al centro della difesa ...