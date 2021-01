Pillole velenose sula casa del GF Vip | la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 6

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 2 gennaio 2021) Il gossip più grande esploso negli ultimi giorni è sicuramente quello che ha fatto scoppiare Dayane su Natalia, fidanzata di Andrea Zelletta e Leonardo del Vecchio. Dayane e non solo, sostiene che ad un evento di beneficenza a Capri, quest’ estate Natalia, ha passato la notte con Del Vecchio , tradendo Andrea. La ragazza ha ovviamente smentito mentre il ragazzo, essendo il rampollo di una famiglia molto importante, non ha rilasciato dichiarazioni. Non sapremo mai la verità, ognuno creda a chi vuole, certo è che Dayane ha lanciato una grandissima bomba Altro gossip, riguarda Tommaso Zorzi. Luca Vismara, ex cantante di Amici ed ex concorrente dell’Isola dei famosi, ha dichiarato che si stava frequentando con Zorzi prima che questo, entrasse nelladel Gfvip. Luca ha detto che spera di continuare questa conoscenza. Faranno vedere queste dichiarazioni a ...