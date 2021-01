Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi passione hot sotto le lenzuola: il GFVIP censura (Di sabato 2 gennaio 2021) Dopo un pomeriggio di contrasti, di punti vista differenti sul rapporto in corso tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, criticati per non essere abbastanza spontanei, i due gieffini, complice anche il cucurio, hanno trascorso una notte di passione sotto le lenzuola. Impossibilitati a stare fisicamente lontano Giulia e Pierpaolo si sono lasciati andare ad effusioni decisamente hot che a quanto pare hanno superato il limite del consentito costringendo la regia del GFVIP a censurare la scena. Da quello che si è visto Giulia e Pierpaolo oltre ai tanti baci scambiati, non sono riusciti a trattenersi tanto che si sono intravisti particolari movimenti ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Dopo un pomeriggio di contrasti, di punti vista differenti sul rapporto in corso tra, criticati per non essere abbastanza spontanei, i due gieffini, complice anche il cucurio, hanno trascorso una notte dile. Impossibilitati a stare fisicamente lontanosi sono lasciati andare ad effusioni decisamente hot che a quanto pare hanno superato il limite del consentito costringendo la regia delre la scena. Da quello che si è vistooltre ai tanti baci scambiati, non sono riusciti a trattenersi tanto che si sono intravisti particolari movimenti ...

QuotidianPost : Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi passione hot sotto le lenzuola: il GFVIP censura - Christi38070255 : RT @CiaRaims: Smettetela di dire che non lo riconoscete, non l’abbiamo mai conosciuto. La verità è che Pierpaolo brillava di luce riflessa… - pastaalforno_ : RT @CiaRaims: Smettetela di dire che non lo riconoscete, non l’abbiamo mai conosciuto. La verità è che Pierpaolo brillava di luce riflessa… - CiaRaims : Smettetela di dire che non lo riconoscete, non l’abbiamo mai conosciuto. La verità è che Pierpaolo brillava di luc… - Christi38070255 : RT @CiaRaims: Pierpaolo Petrelli/Pretelli è partito come un razzo, è arrivato come un c... Les jeux sont faits.?? #gregorelli #GFvip -