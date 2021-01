"Perché il coronavirus si è diffuso così velocemente". Ilaria Capua, motivo sconcertante (Di sabato 2 gennaio 2021) “Non tutti i virus diventano pandemia”. Come spiegato dalla virologa Ilaria Capua, ci sono dei precisi fattori che portano all'esplosione del contagio. Innanzitutto c'è il “fattore virus”, una sorta di “potenziale pandemico” legato alla loro via di trasmissione e alla loro contagiosità, scrive l'esperta sul Corriere della Sera. Poi c'è il “fattore individuo”, il quale fa sì che l'evoluzione della pandemia sia particolarmente dipendente “dal comportamento dei singoli individui e dai sistemi in cui gli individui operano”, come spiega la Capua. Non c'è dubbio sul fatto che la diffusione accelerata del Covid in tutto il mondo sia avvenuta a causa degli spostamenti delle persone a livello internazionale, nazionale e locale. Secondo la virologa, fino alla pandemia del 2020 erano questi i principali fattori alla base della diffusione di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) “Non tutti i virus diventano pandemia”. Come spiegato dalla virologa, ci sono dei precisi fattori che portano all'esplosione del contagio. Innanzitutto c'è il “fattore virus”, una sorta di “potenziale pandemico” legato alla loro via di trasmissione e alla loro contagiosità, scrive l'esperta sul Corriere della Sera. Poi c'è il “fattore individuo”, il quale fa sì che l'evoluzione della pandemia sia particolarmente dipendente “dal comportamento dei singoli individui e dai sistemi in cui gli individui operano”, come spiega la. Non c'è dubbio sul fatto che la diffusione accelerata del Covid in tutto il mondo sia avvenuta a causa degli spostamenti delle persone a livello internazionale, nazionale e locale. Secondo la virologa, fino alla pandemia del 2020 erano questi i principali fattori alla base della diffusione di un ...

