Perché il 2021 di Erdogan e Putin si somiglia. Analisi di Ottaviani (Di sabato 2 gennaio 2021) Amici nemici, padroni assoluti dei loro Paesi, così diversi fra di loro, eppure sotto certi aspetti così simili. Ad accomunare il presidente russo, Vladimir Putin e l'omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, c'è anche il fatto che il 2021 non sarà affatto un anno facile e che, se non stanno attenti, entrambi potranno vedere minato il proprio consenso personale. In una cosa, si somigliano già tantissimo: i partiti politici di cui sono l'anima stanno andando malissimo. Russia Unita, il partito fondato nato nel 2001 e che da quel momento ha la maggioranza del Paese e di cui Putin è il coordinatore, è in clamoroso calo dei consensi. Un sondaggio condotto dal Centro Levada, noto per la sua oggettività nel condurre questo tipo di ricerche, ha evidenziato come, se si andasse al voto oggi, appena il 31% dei russi ...

