Per fare carriera | si è fatta vaccinare da mezza Italia | disprezzo Orrore puro dell' ex M5s contro Selvaggia Lucarelli

Un Orrore, denunciato sui social da Selvaggia Lucarelli. Un Orrore proprio nei suoi confronti scritto da Andrea Tosatto, che come spiega la giornalista è "psicologo. Ex candidato 5 stelle". Selvaggia scrive soltanto questo a corredo di due screenshot relativi a quanto scritto da Tosatto contro di lei. Frasi inaccettabili: "Selvaggia Lucarelli dice che disprezza profondamente chi non si vaccina. Io invece disprezzo profondamente chi, per far carriera, si è fatta vaccinare da mezza Italia", premette. Dunque rincara la dose contro chi sostiene i vaccini: "Che brutta gente i No-Vax! Persone che vorrebbero rimanere padrone del proprio corpo ...

Le donne siciliane si mobilitano. E lanciano una petizione. L’iniziativa parte da un gruppo di donne, le “Siciliane”, dopo le parole giudicate “maschiliste e violente” del politico Vincenzo Figuccia.

De Zerbi verso l’Atalanta: “Non andiamo a Bergamo per fare una gita”

SASSUOLO – Roberto De Zerbi, in conferenza stampa, ha presentato la prima gara del 2021 del suo Sassuolo. Un anno che comincerà in casa di una delle squadre più difficili da affrontare come l’Atalanta ...

