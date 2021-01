Parte da Pomezia la petizione di barbieri ed estetiste: ‘Una firma per salvare queste categorie’ (Di sabato 2 gennaio 2021) Prima il passaparola durante il lockdown, poi da un gruppo WhatsApp – che in poco tempo è arrivato a 73 Partecipanti – si è formata una vera e propria associazione. L’U.P.B.A.C.P (Unione Parrucchieri barbieri Acconciature Comune di Pomezia) nasce così, l’11 marzo del 2020 da un’idea di Alessio e Umberto Ceriori. E di piccoli (grandi) passi ne sono stati fatti dal quel giorno: dagli scambi di idee e ideali ai primi incontri con la giunta comunale, per passare poi all’affissione di manifesti per combattere il lavoro sommerso e l’abusivismo della categoria. Ora, l’associazione di Pomezia ha lanciato una petizione per far abbassare l’aliquota Iva, e di conseguenza le tasse, per barbieri ed estetiste. Su Change.org, a questo link, si può firmare la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 gennaio 2021) Prima il passaparola durante il lockdown, poi da un gruppo WhatsApp – che in poco tempo è arrivato a 73cipanti – si è formata una vera e propria associazione. L’U.P.B.A.C.P (Unione ParrucchieriAcconciature Comune di) nasce così, l’11 marzo del 2020 da un’idea di Alessio e Umberto Ceriori. E di piccoli (grandi) passi ne sono stati fatti dal quel giorno: dagli scambi di idee e ideali ai primi incontri con la giunta comunale, per passare poi all’affissione di manifesti per combattere il lavoro sommerso e l’abusivismo della categoria. Ora, l’associazione diha lanciato unaper far abbassare l’aliquota Iva, e di conseguenza le tasse, pered. Su Change.org, a questo link, si puòre la ...

CorriereCitta : Parte da Pomezia la petizione di barbieri ed estetiste: ‘Una firma per salvare queste categorie’ - MyristicaF : Non resta all' ottimo consigliere che un altra lettera per commentare lo stato dell'altra pista ciclabile parco del… - Kimstellata : RT @ValeMameli: La mano lobbistica di quelle azioni di pressing social mi era apparsa chiara sin dall'inizio e mi ero messi da parte tutti… - GeaPilato : RT @ValeMameli: La mano lobbistica di quelle azioni di pressing social mi era apparsa chiara sin dall'inizio e mi ero messi da parte tutti… - Azzolina6 : RT @ValeMameli: La mano lobbistica di quelle azioni di pressing social mi era apparsa chiara sin dall'inizio e mi ero messi da parte tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Parte Pomezia Parte da Pomezia la petizione di barbieri ed estetiste: ‘Una firma per salvare queste categorie’ Il Corriere della Città Sportello del Consumatore a Pomezia: i servizi offerti e le modalità di accesso foto

Pomezia - I cittadini di Pomezia, già dal 23 dicembre 2020, possono contare sull’aiuto e sull’assistenza dello Sportello del Consumatore, che apre le ...

Vaccino AstraZeneca: dal 4 gennaio iniezioni al via nel Regno Unito, primo Paese al mondo

L'EMA e L'FDA, le agenzie per il farmaco europea e statunitense frenano ancora sul via libera ad AstraZeneca. Il vaccino è stato invece approvato nel Regno Unito, dove da lunedì affiancherà quello Pfi ...

Pomezia - I cittadini di Pomezia, già dal 23 dicembre 2020, possono contare sull’aiuto e sull’assistenza dello Sportello del Consumatore, che apre le ...L'EMA e L'FDA, le agenzie per il farmaco europea e statunitense frenano ancora sul via libera ad AstraZeneca. Il vaccino è stato invece approvato nel Regno Unito, dove da lunedì affiancherà quello Pfi ...