(Di sabato 2 gennaio 2021) In meno di un mese sette sfide al futuro:, Verona, Milan in campionato e poi in Coppa, Spezia, Benevento e Fiorentina. E' un ciclo che può decidere. Il Toro si gioca tanto, forse tutto, a ...

Ansa_Piemonte : Torino: Giampaolo 'mercato? faremo qualcosa'. 'Ma adesso pensiamo al Parma,si cercheranno soluzioni migliori' #ANSA - TorinoFCFeed : Parma-Torino, Giampaolo: 'Mercato? Qualcosa faremo' - estornudoauto : RT @Gazzetta_it: #ParmaTorino, #Giampaolo: 'Mercato? Qualcosa faremo' - Pall_Gonfiato : #Torino - Le parole di Marco #Giampaolo alla vigilia della trasferta con il #Parma #ParmaTorino - sportli26181512 : Giampaolo: 'Parma insidioso, il Torino ha margini di errore ridotti': Giampaolo: 'Parma insidioso, il Torino ha mar… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Torino

Vota! LIVERANI: «Unione e voglia di riscatto, Gervinho assenza pesante» Fabio Liverani non è in discussione, ma è chiaro che la partita di domani pomeriggio contro il Torino h ...In Settimana Il capitano Bruno Alves: “Ognuno di noi può dare di più, conta solo vincere” IlParmense.net (2 giorno/i fa) - In vista della sfida salvezza in programma al Tardini domenica 3 gennaio il P ...