Parma-Torino | Giampaolo | “Margini di errore minimi | vedo miglioramenti costanti”

"Non possiamo permetterci il lusso di guardare in faccia l'avversario. Abbiamo ridotti Margini di errore e bisogna saper convivere con questo tipo di pressione. Non dobbiamo pensare a gennaio e al numero di partite che ci aspettano, per noi conta soltanto la partita più importante, che è quella di domani. Mi aspetto un costante miglioramento, sono fiducioso perché vedo bene la squadra. vedo il gruppo migliorare sulle cose visibili, come pure su quelle invisibili, e non si tratta soltanto della partita di calcio della domenica". Queste sono alcune delle dichiarazioni espresse da Marco Giampaolo, allenatore del Torino che affronterà il Parma al Tardini. Il tecnico granata ha presentato l'incontro valido per la quindicesima giornata della Serie A 2020/2021.

