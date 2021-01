Parma | Liverani | “Contro il Torino vogliamo tornare al successo dopo due k o”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 2 gennaio 2021) Mister Fabiopresenta così la partita di domaniil, valida per la quindicesima giornata della Serie A Tim 2020-2021 in programma domani alle ore 15.00 allo Stadio ”Ennio Tardini”.“Veniamo da due sconfitte, il momento della squadra è sicuramente di grande rivalsa.prendere una vittoria che ci permetta di lavorare con più entusiasmo.cancellare l’ultima partita dell’anno perché non abbiamo fatto né la prestazione né il risultato. Dunque c’è grande rivalsa nella testa e negli occhi dei ragazzi: li ho visti arrabbiati al punto giusto. Sappiamo di affrontare una squadra in difficoltà ma in ripresa come testimonia il pareggio a Napoli. Hanno dei valori che anche loro non riescono ad esprimere al massimo. E’ una partita difficile, concentriamoci su di noi per fare ciò ...