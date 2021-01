Paralimpiadi Tokyo 2021, Andrew Parsons è fiducioso: “Ce la faremo, saranno dei Giochi incredibili” (Di sabato 2 gennaio 2021) Fiducia e determinazione: sono questi i sentimenti che albergano in Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) relativamente all’organizzazione delle Paralimpiadi a Tokyo (Giappone) in quest’annata. Nel suo messaggio di Capodanno, Parsons si è espresso con parole fiduciose e realiste circa i problemi e le difficoltà nell’organizzazione di un vento di portata planetaria. Il n.1 dell’IPC, infatti, ha voluto infondere coraggio e dare ulteriori speranze circa la realizzazione effettiva dei Giochi. Le preoccupazioni nelle ultime settimane sono cresciute visto l’aumento dei casi positivi in Giappone e a Tokyo, che ha registrato di 1000 casi in un solo giorno all’inizio di questa settimana. Tuttavia, i membri del CIO, dell’IPC e anche del ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021) Fiducia e determinazione: sono questi i sentimenti che albergano in, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) relativamente all’organizzazione delle(Giappone) in quest’annata. Nel suo messaggio di Capodanno,si è espresso con parole fiduciose e realiste circa i problemi e le difficoltà nell’organizzazione di un vento di portata planetaria. Il n.1 dell’IPC, infatti, ha voluto infondere coraggio e dare ulteriori speranze circa la realizzazione effettiva dei. Le preoccupazioni nelle ultime settimane sono cresciute visto l’aumento dei casi positivi in Giappone e a, che ha registrato di 1000 casi in un solo giorno all’inizio di questa settimana. Tuttavia, i membri del CIO, dell’IPC e anche del ...

Fiducia e determinazione: sono questi i sentimenti che albergano in Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) relativamente all'organizzazione delle Paralimpiadi a Tokyo ...

Pancalli, che 2021 possa essere per tutti un anno rinascita

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "Vogliamo guardare al 2021 con ottimismo e speranza. Ne abbiamo tutti un gran bisogno.

