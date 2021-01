Papa Francesco ricorda Maradona | “In campo è stato un poeta”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –, da sempre vicino al mondo del calcio e al suo San Lorenzo, ha raccontato cosa ha rappresentato per lui e per la sua Argentina la scomparsa di Diego Armando. “Ho incontrato Diego – racconta il pontefice in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport – in occasione di una partita per la Pace nel 2014: ricordo con piacere tutto quello che Diego ha fatto per la Scholas Occurrentes, la Fondazione che si occupa dei bisognosi in tutto il mondo. Inun, un grande campione che ha regalato gioia a milioni di persone, in Argentina come a Napoli. Era anche un uomo molto fragile“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.