Papa Francesco parla di sport, da Zanardi a Maradona: “Io facevo il portiere, ho imparato molto» (Di sabato 2 gennaio 2021) «Nessun campione si costruisce in laboratorio. A volte è accaduto, e non possiamo essere certi che non succederà ancora, anche se speriamo di no. Ma il tempo smaschera i talenti originali da quelli costruiti: un campione nasce e si rinforza con l’allenamento. Il doping nello sport non è soltanto un imbroglio, è una scorciatoia che annulla la dignità». Sono le parole di Papa Francesco in un passaggio dell’intervista concessa alla Gazzetta dello sport che si trova in edicola con una versione integrale nel “libro-enciclica” sullo sport in omaggio con Gazzetta e sportweek. Papa Francesco: «Prendersi cura del talento» «Il talento è un dono ricevuto ma questo non basta: tu ci devi lavorare sopra. Allenarsi, allora, sarà prendersi cura del talento, cercare di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 gennaio 2021) «Nessun campione si costruisce in laboratorio. A volte è accaduto, e non possiamo essere certi che non succederà ancora, anche se speriamo di no. Ma il tempo smaschera i talenti originali da quelli costruiti: un campione nasce e si rinforza con l’allenamento. Il doping nellonon è soltanto un imbroglio, è una scorciatoia che annulla la dignità». Sono le parole diin un passaggio dell’intervista concessa alla Gazzetta delloche si trova in edicola con una versione integrale nel “libro-enciclica” sulloin omaggio con Gazzetta eweek.: «Prendersi cura del talento» «Il talento è un dono ricevuto ma questo non basta: tu ci devi lavorare sopra. Allenarsi, allora, sarà prendersi cura del talento, cercare di ...

