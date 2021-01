Pallanuoto femminile | le convocate dell’Italia in raduno verso il Preolimpico di Trieste

Leggi su oasport

(Di sabato 2 gennaio 2021) È l’appuntamento sicuramente più importante di questo inizio di stagione, un punto di svolta fondamentale per tutto il 2021. Al centro federale didal 19 al 24 gennaio prossimi va in scena il torneo: manifestazione che assegnerà due postii Giochi di Tokyo per la. Il Setterosa, ospitando la manifestazione, ed essendo reduce dall’argento nell’ultima competizione a Cinque Cerchi in quel di Rio, è una delle compagini più attese. La banda di Paolo Zizza nel passato recente non ha convinto, ma va a caccia del pass per provare a giocarsi qualcosa di importante in Giappone. Le rivali principali saranno l’Olanda, che le azzurre affronteranno nel girone, ed Ungheria e Grecia, le potenziali avversarie per lo scontro diretto in semifinale. In questi giorni la ...