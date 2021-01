Palermo | trattativa con il Comune per il “Barbera” | si cerca intesa sul canone La situazione

(Di sabato 2 gennaio 2021) In estate, la fumata bianca relativa alla concessione per usufruire del "Renzo".Dopo giorni di sedute ed una telenovela quasi infinita, il Consiglio Comunale diha approvato nel mese di luglio l'atto che ha concesso al club di viale del Fante le 'chiavi' dello stadio, senza però trovare un’sulannuo da versare nelle casse comunali da parte del. Un tema affrontato dalla società rosanero anche nel bilancio approvato di recente. Nel dettaglio, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', il club sarebbe disposto a pagare circa 106 mila euro, mentre ilne chiederebbe più del triplo.La commissione comunale, infatti, aveva stabilito in 341.150 euro a stagione l’importo da versare; cifra ritenuta troppo elevata dal ...

