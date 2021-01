Palermo: Gelarda (Lega), 'autosospensione Catania si trasformi in dimissioni dell'assessore' (Di sabato 2 gennaio 2021) Palermo, 2 gen. (Adnkronos) - "Il 2021 non poteva iniziare meglio di così per i palermitani: l'autosospensione dell'assessore meno amato da commercianti e cittadini ci fa tornare a sperare; ancor di più se la sospensione si trasformerà in dimissioni". A dichiararlo Igor Gelarda il capogruppo della Lega a Palermo. "Giusto Catania, che di fatto è stato sfiduciato due giorni fa dal Consiglio comunale, compresi tutti i partiti che sostengono la Giunta, tranne il suo, dovrebbe solo ringraziare i consiglieri comunali che hanno messo una pezza al bilancio proposto dalla Giunta - dice -E' stato infatti il Consiglio ad obbligare Orlando a destinare soldi e risorse per le strade, per le scuole e per il cimitero piuttosto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021), 2 gen. (Adnkronos) - "Il 2021 non poteva iniziare meglio di così per i palermitani: l'meno amato da commercianti e cittadini ci fa tornare a sperare; ancor di più se la sospensione si trasformerà in". A dichiararlo Igoril capogruppo. "Giusto, che di fatto è stato sfiduciato due giorni fa dal Consiglio comunale, compresi tutti i partiti che sostengono la Giunta, tranne il suo, dovrebbe solo ringraziare i consiglieri comunali che hanno messo una pezza al bilancio proposto dalla Giunta - dice -E' stato infatti il Consiglio ad obbligare Orlando a destinare soldi e risorse per le strade, per le scuole e per il cimitero piuttosto che ...

