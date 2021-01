Palermo, Ferrero conferma l’interesse: Mirri fa muro. Le ultime (Di sabato 2 gennaio 2021) Palermo, ricorso in discussione al Tar. Ferrero conferma il suo interesse per l’acquisto della società rosanero, Mirri fa muro: le ultime Continuano a rincorrersi le notizie che vogliono Massimo Ferrero interessato all’acquisizione del Palermo. Il presidente della Sampdoria ha dichiarato ieri al sito del Giornale di Sicilia di essere pronto a trattare l’acquisto della società rosanero. Nessuno commento dell’amministratore delegato Rinaldo Sagramola, ma il patron Mirri avrebbe fatto sapere di non essere intenzionato a vendere. LEGGI ANCHE – Ferrero, le dichiarazioni di Guzzetta: «Pronto per il Palermo» A quanto chiarisce il Secolo XIX, in ottemperanza al comunicato della FIGC del 7 novembre 2019 ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021), ricorso in discussione al Tar.il suo interesse per l’acquisto della società rosanero,fa: leContinuano a rincorrersi le notizie che vogliono Massimointeressato all’acquisizione del. Il presidente della Sampdoria ha dichiarato ieri al sito del Giornale di Sicilia di essere pronto a trattare l’acquisto della società rosanero. Nessuno commento dell’amministratore delegato Rinaldo Sagramola, ma il patronavrebbe fatto sapere di non essere intenzionato a vendere. LEGGI ANCHE –, le dichiarazioni di Guzzetta: «Pronto per il» A quanto chiarisce il Secolo XIX, in ottemperanza al comunicato della FIGC del 7 novembre 2019 ...

tifosipalermoit : il nome del presidente della Sampdoria ricompare vicino al pianeta Palermo calcio. L’articolo riprende le dichiaraz… - ILOVEPACALCIO : l Secolo: '#Ferrero-#Palermo «Io ci sono». Ma il patron #Mirri «Non vendo». #Sagramola non commenta' - LiveSicilia : Palermo, riecco Ferrero: “Io ci sono” - zazoomblog : Ferrero si sbilancia per l’acquisizione del Palermo: “Io ci sono” - #Ferrero #sbilancia #l’acquisizione - ItaSportPress : Ferrero si sbilancia per l'acquisizione del Palermo: 'Io ci sono' - -