Palermo, esami strumentali per Almici e Marconi: il report clinico (Di sabato 2 gennaio 2021) Oggi presso il Policlinico di Palermo dal prof. Cimino si sono sottoposti a risonanza magnetica Alberto Almici e Ivan Marconi.L'indagine strumentale al numero 29 rosanero ha evidenziato il procedimento regolare di cicatrizzazione del legamento collaterale. Lesione distrattiva di primo grado al gemello mediale destro, invece, la diagnosi per il numero 15 rosanero.Entrambi i calciatori stanno proseguendo il lavoro di riabilitazione con i fisioterapisti. Leggi su mediagol (Di sabato 2 gennaio 2021) Oggi presso il Polididal prof. Cimino si sono sottoposti a risonanza magnetica Albertoe Ivan.L'indagine strumentale al numero 29 rosanero ha evidenziato il procedimento regolare di cicatrizzazione del legamento collaterale. Lesione distrattiva di primo grado al gemello mediale destro, invece, la diagnosi per il numero 15 rosanero.Entrambi i calciatori stanno proseguendo il lavoro di riabilitazione con i fisioterapisti.

WiAnselmo : #Palermo, esami strumentali per Almici e Marconi: il report clinico - Mediagol : #Palermo, esami strumentali per Almici e Marconi: il report clinico - mydebralive : RT @cotrozzi_lisa: Canile comunale di Palermo: Crocco, pitbull maschio arrivato in condizioni pietose..6 anni, anche se apriamo la gabbia n… - Emilystellaemi2 : RT @MunaronLuisella: Canile comunale di Palermo: Crocco, pitbull arrivato in condizioni pietose..anche se apriamo la gabbia non vuole usci… - CinziaP111 : RT @cotrozzi_lisa: Canile comunale di Palermo: Crocco, pitbull maschio arrivato in condizioni pietose..6 anni, anche se apriamo la gabbia n… -