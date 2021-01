Ospedale “San Pio” | 52 positivi al Covid | 19 rappresentano nuovi casi

(Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna 423 tamponi, dei quali 52 risultati. Dei cinquantadue, 19, relativi a 17 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a 2 soggetti residenti in altra provincia, mentre gli altri 33 si riferiscono a conferme dità già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

chetempochefa : La foto simbolo di questo Natale: all'ospedale San Carlo, a Potenza, gli infermieri e i medici hanno consegnato a t… - ItalianNavy : #27dicembre Ultimata la distribuzione delle prime fiale di #vaccino #covid19 La #MarinaMilitare ha contribuito con… - 27Maribeljs : RT @RepubblicaTv: Londra, folla senza mascherina balla e beve davanti all'ospedale: la video-denuncia di un medico: Un medico - Matthew Lee… - prestia_fabio : RT @RepubblicaTv: Londra, folla senza mascherina balla e beve davanti all'ospedale: la video-denuncia di un medico: Un medico - Matthew Lee… - ilNotiziarioInd : Vaccino covid, l'ospedale di Sesto San Giovanni hub per il Nord Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale San

Il Reventino

Firenze, 1 gennaio 2021 - Sono 3.579 i vaccini somministrati fino ad oggi in Toscana, mentre i nuovi casi positivi sono 498 su 5.083 tamponi molecolari e 568 test rapidi effettuati. Ad annunciarlo, an ...Dolore a cui per una 87enne si è aggiunto quello di non poter neppure comunicare con i figli. All'anziana, ricoverata il 21 novembre scorso all'ospedale San Camillo, è subito sparito il telefonino che ...