Oroscopo 2021 – Le donne più "masochiste" dello zodiaco: c'è anche il tuo segno? (Di sabato 2 gennaio 2021) Alcune persone sembrano particolarmente portate a trovarsi in situazioni negative, oppure hanno la tendenza quasi distruttiva nel farsi manipolare dalle persone sbagliate. Non si tratta solo di sfortuna ma di qualcosa in queste personalità che le spinge costantemente a perseguire i problemi anche quando ne sono piuttosto consapevoli. Esattamente come per gli uomini, anche le donne possono presentare questo tratto in maniera piuttosto netta: solitamente si tratta di questi segni zodiacali: Sagittario Riscono ad indossare i panni delle vittime ed allo stesso tempo presentando tratti masochistici: questo perchè si lasciano trascinare troppo facilmente da situazioni dall'effetto "valanga", ossia che tendono a precipitare inesorabilmente. Inoltre non imparano dai propri errori e scaricano la colpa su altri fattori. Cancro La donna Cancro ...

