Olimpiadi Tokyo 2021, il premier giapponese: “I Giochi si faranno, saranno sicuri e protetti” (Di sabato 2 gennaio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono in programma dal 23 luglio all’8 agosto. I Giochi sono stati rinviati di dodici mesi a causa della pandemia e c’è ancora qualche dubbio sulla regolare disputa della rassegna a cinque cerchi nella prossima estate, ma il primo ministro giapponese ha voluto tranquillizzare tutti in apertura del nuovo anno. Il premier Yoshihide Suga ha ribadito che le Olimpiadi si faranno e saranno “Giochi sicuri. Si terranno questa estate e saranno sicuri e protetti“. Il Sol Levante è alle prese con una seconda ondata molte forte di Covid-19, nella capitale si sono segnalati 1.337 casi di contagio il 31 dicembre e in tutto il Giappone ci ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021) Ledisono in programma dal 23 luglio all’8 agosto. Isono stati rinviati di dodici mesi a causa della pandemia e c’è ancora qualche dubbio sulla regolare disputa della rassegna a cinque cerchi nella prossima estate, ma il primo ministroha voluto tranquillizzare tutti in apertura del nuovo anno. IlYoshihide Suga ha ribadito che lesi. Si terranno questa estate e“. Il Sol Levante è alle prese con una seconda ondata molte forte di Covid-19, nella capitale si sono segnalati 1.337 casi di contagio il 31 dicembre e in tutto il Giappone ci ...

