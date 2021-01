Ogni italiano ha perso 2.600 euro Nel 2020 crollo della ricchezza (Di sabato 2 gennaio 2021) A fronte di una caduta che nel 2020 parrebbe attestarsi al 9,9 per cento, nel 2021, invece, il Pil dovrebbe tornare a crescere del 4,1 per cento. Traducendo questi dati in valori assoluti e nominali, emerge che nel 2020 la crisi avrebbe bruciato 156 miliardi di euro di ricchezza presente nel Paese. Durante quest'anno, invece, dovr.. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 2 gennaio 2021) A fronte di una caduta che nelparrebbe attestarsi al 9,9 per cento, nel 2021, invece, il Pil dovrebbe tornare a crescere del 4,1 per cento. Traducendo questi dati in valori assoluti e nominali, emerge che nella crisi avrebbe bruciato 156 miliardi didipresente nel Paese. Durante quest'anno, invece, dovr.. Segui su affaritaliani.it

