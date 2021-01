Oggi sexy volto della tv e idolo delle donne La foto da bambino fa ‘strage’ di cuori | ecco chi è

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 2 gennaio 2021) Unstupendo, incantevole, che però non sapeva a quei tempi che un domani sarebbe diventato un grandissimotelevisione e un uomo amatissimo dal mondo femminile. Nei giorni scorsi ha mostrato per la prima volta il visosua nuova fidanzata, che gli ha rubato letteralmente il cuore. Originario di Lucca, è protagonista di un programma di cucina di enorme successo. Ha lavorato molto all’estero, in particolare a Dubai e negli Stati Uniti d’America. Quando è ritornato nel nostro Paese, è stato Real Time a notare il suo enorme talento. Per quanto riguarda la sua dolce metà, è ancora mistero su chi sia, dal momento che lo chef si limita a postaresenza aggiungere tag né specificare il suo nome. Asappiamo solo che è biondissima e bellissima. E, si scherza eh, ...