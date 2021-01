“Oggi” rivela che Bettarini amava davvero Elisabetta Gregoraci: pur di vederla si travestiva (Di sabato 2 gennaio 2021) Emergono nuovi e scioccanti dettagli sulla presunta relazione che Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini avrebbero intrattenuto dal 2006 al 2008, quando entrambi lavoravano con Paola Perego e Sara Varone a “Buona Domenica”. A riportarli è il settimanale “Oggi”, che grazie alla testimonianza del cantante Stefano Picchi è venuto a conoscenza del profondo amore che legava l’ex calciatore e la soubrette, il cui flirt appassionato proseguì tra vari tira e molla fino a un mese prima che la Gregoraci sposasse il suo compagno Flavio Briatore. I due insomma erano amanti e pare che pur di vederla senza destare sospetti, lui indossasse addirittura una parrucca! Tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini una relazione clandestina Sì, perché ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 2 gennaio 2021) Emergono nuovi e scioccanti dettagli sulla presunta relazione chee Stefanoavrebbero intrattenuto dal 2006 al 2008, quando entrambi lavoravano con Paola Perego e Sara Varone a “Buona Domenica”. A riportarli è il settimanale “”, che grazie alla testimonianza del cantante Stefano Picchi è venuto a conoscenza del profondo amore che legava l’ex calciatore e la soubrette, il cui flirt appassionato proseguì tra vari tira e molla fino a un mese prima che lasposasse il suo compagno Flavio Briatore. I due insomma erano amanti e pare che pur disenza destare sospetti, lui indossasse addirittura una parrucca! Trae Stefanouna relazione clandestina Sì, perché ...

