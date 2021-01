Ogbonna: “Non penso al futuro, soprattutto dopo un anno del genere. Per pochi giorni era tornato il pubblico, i tifosi del West Ham sanno fare la differenza” (Di sabato 2 gennaio 2021) Angelo Ogbonna, difensore del West Ham, ha parlato così nell’intervista rilasciata a La Stampa :“Misure anti-Brexit? La Premier League si è già mossa. Togliere pure il calcio non sarebbe ottimale. Voi siete divisi in zone secondo il colore, da noi ci sono i numeri, ma non serve a nulla, il nemico è proprio difficile da abbattere. Il ritorno del pubblico? Per un attimo, un sogno o un abbaglio…non so. Ho avuto la fortuna di vivere una partita in casa con la gente. Qualche migliaio di spettatori, ma quelli del West Ham sanno fare la differenza. Anche metterti in crisi quando gira male. È stato come ritrovare un sapore che ti piace tanto. Due giorni dopo hanno richiuso tutto. futuro? Ancora non lo so, ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 gennaio 2021) Angelo, difensore delHam, ha parlato così nell’intervista rilasciata a La Stampa :“Misure anti-Brexit? La Premier League si è già mossa. Togliere pure il calcio non sarebbe ottimale. Voi siete divisi in zone secondo il colore, da noi ci sono i numeri, ma non serve a nulla, il nemico è proprio difficile da abbattere. Il ritorno del? Per un attimo, un sogno o un abbaglio…non so. Ho avuto la fortuna di vivere una partita in casa con la gente. Qualche migliaio di spettatori, ma quelli delHam sla. Anche metterti in crisi quando gira male. È stato come ritrovare un sapore che ti piace tanto. Duerichiuso tutto.? Ancora non lo so, ...

pietroscogna : Prima partita dell'anno: l'Everton di @MrAncelotti ha perso l'occasione di andare al secondo posto a -1 dalla vetta… - hellofie : @Torrenapoli1 Ogbonna in assoluto. Non lo ricordavo così forte. Comunque l’Everton gioca na chiavica. - Torrenapoli1 : Prova gagliarda del West Ham, che non rubato nulla Ha avute le migliori occasioni nella ripresa Rischiando molto po… - Thiasgal : Strano che #Ogbonna non venga mai considerato per la nazionale nonostante sia un punto fermo del West Ham da divers… - musagete10 : 2021 e Ogbonna è ancora titolare in Premier League Non me lo spiegherò mai. -