Ogbonna e il sogno per il 2021 | “Sarebbe bello andare all’Europeo…”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 2 gennaio 2021) Angelonon ha messo di osservare quanto accade in Serie A e soprattutto come si evolve la Nazionale di mister Mancini. Intervistato da La Stampa, il difensore del West Ham ha parlato del nuovo anno e delle ambizioni personali e non solo.: tifosi, West Ham e Nazionalecaption id="attachment 1072129" align="alignnone" width="492"(getty images)/captionParte subito dal calcio inglese e dalla possibilità di sospendere la Premier League a causa del Covid: "Togliere pure il calcio nonottimale. Voi (in Italia ndr) siete divisi in zone secondo il colore, da noi ci sono i numeri, ma non serve a nulla, il nemico è proprio difficile da abbattere", ha detto.E sui tifosi che in Inghilterra sono tornati, anche se poco e solo in alcuni stadi: "Per un attimo, un ...