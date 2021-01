"Non sarò mai ministra con Pd, M5s e Renzi, ma sono disponibile ad aiutare l'Italia". Meloni "tra le righe": bomba politica (Di sabato 2 gennaio 2021) "Il momento per agire è ora". Giorgia Meloni tiene botta e punta a far cadere Giuseppe Conte. La leader di Fratelli d'Italia prima di Capodanno ha proposto una mozione di sfiducia contro il governo, provocando la reazione gelida del resto del centrodestra. Dalla Lega l'hanno accusata di errore strategico, perché attaccare frontalmente il premier ora significa ricompattarlo. Salvini e Berlusconi, insomma, contano che a silurare Conte sia Matteo Renzi, ma la Meloni non si fida. "Tra sei mesi si apre il semestre bianco e diventa impossibile sciogliere le Camere", spiega sottolineando come il vero obiettivo non sia solo liberarsi del presidente del Consiglio, ma anche tornare al voto. "Io dico che non farei mai il ministro in un governo del quale fossero parte organica forze di sinistra, M5S, Pd, Leu, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) "Il momento per agire è ora". Giorgiatiene botta e punta a far cadere Giuseppe Conte. La leader di Fratelli d'prima di Capodanno ha proposto una mozione di sfiducia contro il governo, provocando la reazione gelida del resto del centrodestra. Dalla Lega l'hanno accusata di errore strategico, perché attaccare frontalmente il premier ora significa ricompattarlo. Salvini e Berlusconi, insomma, contano che a silurare Conte sia Matteo, ma lanon si fida. "Tra sei mesi si apre il semestre bianco e diventa impossibile sciogliere le Camere", spiega sottolineando come il vero obiettivo non sia solo liberarsi del presidente del Consiglio, ma anche tornare al voto. "Io dico che non farei mai il ministro in un governo del quale fossero parte organica forze di sinistra, M5S, Pd, Leu, ...

