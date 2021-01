“Non abbiamo cambiato casa per scappare da Sara”: parla la mamma di Nicolò Zaniolo, che “boccia” Madalina Ghenea (Di sabato 2 gennaio 2021) E’ la vicenda di gossip che sta maggiormente tenendo banco in questi ultimi giorni. E’ la vicenda che vede protagonista il talentuosissimo giocatore della Roma Nicolò Zaniolo che ha interrotto una relazione di lungo corso con Sara Scaperrotta, adesso incinta del talento classe 1999. LEGGI ANCHE => Il capodanno di Zaniolo, che balla a torso nudo con mamma Francesca. Ma la zia della sua ex lo attacca A fare chiarezza in merito a tutta la situazione è scesa in campo la madre del calciatore, Francesca Costa, intervenuta ai microfoni di ‘Radio Radio’ (d’altra parte ci sta intervenga la madre dopo che è intervenuta in merito la zia di Sara, interpellata da Gabriele Parpiglia – con cui la Costa ha avuto un acceso scambio di battute proprio ai margini dell’intervento ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 2 gennaio 2021) E’ la vicenda di gossip che sta maggiormente tenendo banco in questi ultimi giorni. E’ la vicenda che vede protagonista il talentuosissimo giocatore della Romache ha interrotto una relazione di lungo corso conScaperrotta, adesso incinta del talento classe 1999. LEGGI ANCHE => Il capodanno di, che balla a torso nudo conFrancesca. Ma la zia della sua ex lo attacca A fare chiarezza in merito a tutta la situazione è scesa in campo la madre del calciatore, Francesca Costa, intervenuta ai microfoni di ‘Radio Radio’ (d’altra parte ci sta intervenga la madre dopo che è intervenuta in merito la zia di, interpellata da Gabriele Parpiglia – con cui la Costa ha avuto un acceso scambio di battute proprio ai margini dell’intervento ...

marattin : Per le Commissioni Finanze di Camera e Senato (che abbiamo riunito per l’occasione) la riforma dell’Irpef non è uno… - BrunoVespa : Se abbiamo pochi vaccinatori perché non coinvolgere i medici di base e le farmacie con l’assistenza di un medico?@robersperanza - romeoagresti : #Pirlo a @JuventusTV sul discorso fatto alla squadra: “Abbiamo parlato soprattutto della gara con la Fiorentina: no… - pizzaandbeer_ : RT @18curlsharry: Cosa ne dite di twittare con l’hashtag #TZVIP d’ora in poi? Soprattutto durante le puntate, facendo andare questo in tend… - mvorph : @demoliti0n @youbringvmehome non so perché mi fa ridere il fatto che abbiamo tutt* dom nell’icon -

Ultime Notizie dalla rete : Non abbiamo Torino, Giampaolo: "Non abbiamo più margini di errore" la Repubblica Vaccini: le prenotazioni superano le dosi, ma gli scettici restano. La Regione: non possiamo costringere

L’assessore regionale alla Salute Bezzini ammette: «Non abbiamo armi per costringere o multare i lavoratori della sanità che si sottraggono alla protezione anti-Covid». I sindacati: «Abbiamo visto mor ...

AVERSA – Città cantiere, tutti gli interventi firmati Caterino GUARDA LE FOTO

18:44:27 AVERSA. Questo è il momento di guardare con positività al futuro perché siamo un popolo che non si arrende ma è anche il tempo di bilanci. Dal punto di vista amministrativo, in qualità di Ass ...

L’assessore regionale alla Salute Bezzini ammette: «Non abbiamo armi per costringere o multare i lavoratori della sanità che si sottraggono alla protezione anti-Covid». I sindacati: «Abbiamo visto mor ...18:44:27 AVERSA. Questo è il momento di guardare con positività al futuro perché siamo un popolo che non si arrende ma è anche il tempo di bilanci. Dal punto di vista amministrativo, in qualità di Ass ...