Nigeria, liberato dopo 5 giorni il vescovo Moses Chikwe/ Ferito alla testa l'autista (Di sabato 2 gennaio 2021) Il vescovo di Owerri, Moses Chikwe, è stato liberato dopo cinque giorni di prigionia attorno alle ore 22:00 di ieri sera Leggi su ilsussidiario (Di sabato 2 gennaio 2021) Ildi Owerri,, è statocinquedi prigionia attorno alle ore 22:00 di ieri sera

