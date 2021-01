Nicoletta Braschi, come sta la moglie di Benigni: incidente, prima e dopo (Di sabato 2 gennaio 2021) Nicoletta Braschi, attrice e moglie di Roberto Benigni, dopo i grandi successi al cinema ha subito un gravissimo incidente nel 2012. Eccola oggi l’attrice, che ha compiuto da poco 60anni.… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 2 gennaio 2021), attrice edi Robertoi grandi successi al cinema ha subito un gravissimonel 2012. Eccola oggi l’attrice, che ha compiuto da poco 60anni.… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

framefound : Nicoletta Braschi in Johnny Stecchino (1991) - VLeggeri : @marcoXbresciani @disinformatico Non ti avevo ringraziato: grazie! Sono andato a rivedermi Il Piccolo Diavolo in i… -