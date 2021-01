Newcastle-Leicester (domenica, ore 15.15): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 2 gennaio 2021) Nonostante il Leicester abbia già perso cinque volte è terzo in classifica, a pari punti con l’Everton ma con miglior differenza reti. E’ una Premier League a bassa andatura in cui tante sperano, sempre che una delle due mattatrici delle ultime stagioni non decida prima o poi di ingranare la marcia giusta. Sono ora cinque InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 2 gennaio 2021) Nonostante ilabbia già perso cinque volte è terzo in classifica, a pari punti con l’Everton ma con miglior differenza reti. E’ una Premier League a bassa andatura in cui tante sperano, sempre che una delle due mattatrici delle ultime stagioni non decida prima o poi di ingranare la marcia giusta. Sono ora cinque InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Newcastle-Leicester (domenica, ore 15.15): formazioni ufficiali, quote, - 09Javii_ : Atalanta vs Sassuolo o Newcastle vs Leicester? - OndeTemJogoHoje : Mais jogos pela manhã de hoje: As 10h Athletic Bilbao x Elche As 11h Roma x Sampdoria Atalanta x Sassuolo Cagli… - WZahaa : RT @YekoyadaUG: SUNDAY SPECIAL ?? Premier League ?? Newcastle Utd vs Leicester City Chelsea vs Man City Laliga Santander Alaves vs Atletico… - SportPesa_IT : Big Match oggi in Premier. Il Chelsea incontra il Manchester City. Ore 13.00, Burnley-Fulham Ore 15.15, Newcastle… -