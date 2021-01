Nevica troppo in provincia di Roma: danneggiato uno chalet (FOTO) (Di sabato 2 gennaio 2021) Continua a Nevicare in provincia di Roma. Per l’abbondante neve e per il suo peso, sul Monte Livata – Piazzale Campo Dell’Osso – si è verificato un dissesto statico a una struttura. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Subiaco, che ha prontamente messo in sicurezza tutta l’area interessata. 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 gennaio 2021) Continua are indi. Per l’abbondante neve e per il suo peso, sul Monte Livata – Piazzale Campo Dell’Osso – si è verificato un dissesto statico a una struttura. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Subiaco, che ha prontamente messo in sicurezza tutta l’area interessata. 1 di 2 ...

"Ogni volta che cade qualche centimetro di neve o tira un pò di vento, la corrente elettrica viene a mancare per diverse ore. Ormai la situazione è insostenibile e speriamo che l’Enel possa intervenir ...

Troppa, e troppo pesante, la neve caduta nei giorni scorsi:

SEREN DEL GRAPPATroppa, e troppo pesante, la neve caduta nei giorni scorsi: la serra di Tiziano Fantinel, il noto vivaista che da anni si dedica al recupero delle sementi antiche, è stata distrutta ...

