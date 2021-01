Neve in Garfagnana, tremila senza elettricità. Tecnici Enel al lavoro (Di sabato 2 gennaio 2021) Lucca , 2 gennaio 2021 " Le nevicate di questi giorni hanno provocato forti disagi alla cittadinanza, soprattutto in Garfagnana e sulla Montagna pistoiese , dove in alcuni casi si è verificata l'... Leggi su lanazione (Di sabato 2 gennaio 2021) Lucca , 2 gennaio 2021 " Le nevicate di questi giorni hanno provocato forti disagi alla cittadinanza, soprattutto ine sulla Montagna pistoiese , dove in alcuni casi si è verificata l'...

Susy_1968 : RT @qn_lanazione: Neve in Garfagnana, tremila senza elettricità. Tecnici Enel al lavoro #Lucca #allertameteoTOS - LucasDC1406 : RT @qn_lanazione: Neve in Garfagnana, tremila senza elettricità. Tecnici Enel al lavoro #Lucca #allertameteoTOS - in_citta : @trescogli la situazione è decisamente critica nelle aree interne - amtoscana : RT @qn_lanazione: Neve in Garfagnana, tremila senza elettricità. Tecnici Enel al lavoro #Lucca #allertameteoTOS - qn_lanazione : Neve in Garfagnana, tremila senza elettricità. Tecnici Enel al lavoro #Lucca #allertameteoTOS -