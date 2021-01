Nel Bergamasco ucciso nel cortile di casa il ristoratore Colleoni Era stato per anni segretario provinciale della Lega

(Di sabato 2 gennaio 2021) Giallo nelper la morte di Franco, 68noto per essere, tra il 1999 e il 2004 e anche assessore. Il corpo privo di vita diritrovato questa mattina a Dalmine nelsua. Secondo quanto si apprende, sul corpo sono stati trovati inequivocabili segni di violenza soprattutto all’altezza del cranio. Accanto alla sua attività politica (militanteprima oraerapure assessoretra il 1995 ed il 1999) quella ...

MediasetTgcom24 : Ristoratore ucciso nel suo cortile di casa: è giallo nel Bergamasco - ANNAQuercia : Ristoratore ucciso nel cortile di casa nel Bergamasco - Lombardia - - ZenatiDavide : Ucciso Colleoni, ex segretario Lega Bergamo: Stupore e giallo nel bergamasco per la morte di Franco Colleoni, risto… - Notiziedi_it : Nel bergamasco il pupazzo di neve dei record, 5 metri di altezza - Italpress : Nel bergamasco il pupazzo di neve dei record, 5 metri di altezza -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Bergamasco

La vittima è Franco Colleoni, 68 anni, residente a Brembo, frazione di Dalmine, nel Bergamasco. (Virgilio Notizie) La vittima in passato era stato il segretario provinciale della Lega di Bergamo ...(ANSA) – MILANO, 02 GEN – Un uomo è stato ucciso questo pomeriggio a Dalmine, in via Sertorio, nella sua proprietà. Gli assassini lo hanno aggredito colpendolo alla testa, e l’uomo è morto sul colpo.