NBA 2021, i risultati della notte (2 gennaio). Volano Atlanta e Phoenix, sorridono anche Lakers e Mavericks (Di sabato 2 gennaio 2021) Nella notte appena trascorsa si sono disputate dieci partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Comincia bene l’anno dei Lakers, mentre Atlanta e Phoenix continuano a volare; vittorie importanti anche per Dallas, Milwaukee e Utah. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. I Los Angeles Lakers cominciano il nuovo anno esattamente come avevano finito il precedente, ossia imponendosi in casa dei San Antonio Spurs. Il risultato stavolta è di 103-109, decretato da un ultimo quarto appannaggio dei campioni in carica (18-28). Decisivi i soliti Anthony Davis (doppia doppia da 34 punti e 11 rimbalzi) e LeBron James (tripla doppia da 26 punti, 11 rimbalzi e 10 assist). Stesso accoppiamento di fine 2020, ma finale diverso tra Brooklyn Nets e Atlanta Hawks: ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021) Nellaappena trascorsa si sono disputate dieci partite valevoli per la stagione NBA 2020-. Comincia bene l’anno dei, mentrecontinuano a volare; vittorie importantiper Dallas, Milwaukee e Utah. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. I Los Angelescominciano il nuovo anno esattamente come avevano finito il precedente, ossia imponendosi in casa dei San Antonio Spurs. Il risultato stavolta è di 103-109, decretato da un ultimo quarto appannaggio dei campioni in carica (18-28). Decisivi i soliti Anthony Davis (doppia doppia da 34 punti e 11 rimbalzi) e LeBron James (tripla doppia da 26 punti, 11 rimbalzi e 10 assist). Stesso accoppiamento di fine 2020, ma finale diverso tra Brooklyn Nets eHawks: ...

Risultati NBA, Giannis si abbatte sui Bulls, Davis ne mette 34 e i Suns fanno 5 su 6

Mavericks che sembrano aver trovato lo stile di gioco giusto per coinvolgere tutto il quintetto e non ridurre il potenziale offensivo al solo Doncic. Ne é la dimostrazione la gara contro gli Heat, in ...

Mavericks che sembrano aver trovato lo stile di gioco giusto per coinvolgere tutto il quintetto e non ridurre il potenziale offensivo al solo Doncic. Ne é la dimostrazione la gara contro gli Heat, in ...