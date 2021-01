Napoli, Victor Osimhen positivo al Covid di rientro dalle vacanze. Spuntano i video di una festa in Nigeria senza mascherine (Di sabato 2 gennaio 2021) L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è risultato positivo al coronavirus di rientro dalle vacanze di Natale. A dare la notizia lo stesso club che sui social, l’1 gennaio, ha spiegato che Osimhen “è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero”, ma assicurando che il calciatore “è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra”. Il 22enne di origini Nigeriane già da oltre due mesi era “in panchina” a causa di un brutto infortunio alla spalla avvenuto durante una partita della nazionale Nigeriana contro il Sierra Leone. Ma ora la sua discesa in campo sembra ancora più lontana. Il giocatore era arrivato in patria dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) L’attaccante delè risultatoal coronavirus didi Natale. A dare la notizia lo stesso club che sui social, l’1 gennaio, ha spiegato che“è risultatoal tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suodall’estero”, ma assicurando che il calciatore “è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra”. Il 22enne di originine già da oltre due mesi era “in panchina” a causa di un brutto infortunio alla spalla avvenuto durante una partita della nazionalena contro il Sierra Leone. Ma ora la sua discesa in campo sembra ancora più lontana. Il giocatore era arrivato in patria dal ...

