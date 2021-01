Napoli, uomo scappa alla vista dei poliziotti: era evaso dai domiciliari (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via del Sebeto hanno notato nei pressi di uno stabile un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno fermato accertando che si era allontanato dal proprio domicilio in via Ottavio Molinaro dove è sottoposto al regime degli arresti domiciliari per rapina. Claudio Nazzaro, 47enne napoletano, è stato arrestato per evasione e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via del Sebeto hanno notato nei pressi di uno stabile unche,loro, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. Ilo hanno fermato accertando che si era allontanato dal proprio domicilio in via Ottavio Molinaro dove è sottoposto al regime degli arrestiper rapina. Claudio Nazzaro, 47enne napoletano, è stato arrestato per evasione e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

poliziadistato : #video i momenti della cattura del latitante Antonio Di Martino, ricercato dal 2018 per estorsione aggravata dal me… - paolafrancesch9 : 'In campo è stato un poeta, un grande campione che ha regalato gioia a milioni di persone, in Argentina come a Napo… - CIRODESANTO1 : @mirkonicolino Io penso che gli ossessionati dal napoli siete voi, tenendo presente che sei di Vibo Valentia,sei pu… - il_gabrielli : @Iamsilvergdb Ma come??? Per Maradona dovevamo apprezzare il giocatore è non giudicare l’uomo ... e adesso che si f… - timetunnel62 : inutile dirvi che ho già detto a mezzo mondo di tale Andrea Iacona figlio di Pino Iacona, il quale in gioventù scio… -