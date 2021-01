Napoli | svaligiano un negozio durante i festeggiamenti di Capodanno | arriva la polizia e li sperona Il video ripreso dai residenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 gennaio 2021) In rete gira ilche riprende la scena del furto in undi Afragola, in provincia di. Una banda di ladri, approfittano deiper ilforzano la serranda di une iniziano a svaligiarlo, in strada, come nulla fosse. I malviventi, a bordo di due auto, appena si accorgono che sta perre la, se la danno a tutto gas, non prima però di essere statiti dall’auto delle forze dell’ordine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.