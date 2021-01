Napoli | la burrasca si abbatte ancora ?sul lungomare | crolla l' arco borbonico

(Di sabato 2 gennaio 2021) La mareggiata che nei giorni scorsi ha interessato ildi, oltre a recare danni ingenti ai locali di via Partenope, ha mietuto un'altra vittima: si tratta dell'antico...

La mareggiata che nei giorni scorsi ha interessato il lungomare di Napoli, oltre a recare danni ingenti ai locali di via Partenope, ha mietuto un'altra vittima: si tratta dell'antico ...La mareggiata che nei giorni scorsi ha interessato il lungomare di Napoli ha distrutto l'antico arco borbonico in pietra, ultima testimonianza del vecchio porticciolo borbonico ritratto in tanti dipin ...