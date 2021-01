Napoli, incendio a via Ponte dei Francesi: evacuato lo stabile (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un incendio è scoppiato questa mattina in un un palazzo in via Ponte dei Francesi, tra Poggioreale e San Giovanni a Teduccio. Le fiamme, iniziate intorno alle 9:30 nella mansarda di un appartamento al secondo piano dello stabile, hanno costretto tutti gli inquilini a sgomberare il palazzo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme, mentre i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli e del reggimento della Campania, anch’essi accorsi immediatamente, hanno fatto evacuare lo stabile, al momento dichiarato inagibile, e prestato i primi soccorsi agli inquilini. Ancora da accertare le cause dello scoppio dell’incendio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unè scoppiato questa mattina in un un palazzo in viadei, tra Poggioreale e San Giovanni a Teduccio. Le fiamme, iniziate intorno alle 9:30 nella mansarda di un appartamento al secondo piano dello, hanno costretto tutti gli inquilini a sgomberare il palazzo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme, mentre i carabinieri del Nucleo Radiomobile die del reggimento della Campania, anch’essi accorsi immediatamente, hanno fatto evacuare lo, al momento dichiarato inagibile, e prestato i primi soccorsi agli inquilini. Ancora da accertare le cause dello scoppio dell’. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

