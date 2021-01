Napoli | i convocati di Gattuso per Cagliari | c’è Demme

(Di sabato 2 gennaio 2021) Gennaro, allenatore del, ha diramato la lista deiper la trasferta di. Assenti gli infortunati Koulibaly, Mertens e Malcuit, out per un affaticamento. C’è invece Diego, che negli ultimi giorni si era allenato a parte. Prima volta per Antonio Cioffi, attaccante classe 2002 della Primavera. Portieri: Meret, Ospina, Contini.Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui.Centrocampisti:, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko.Attaccante: Lozano, Petagna, Politano, Llorente, Insigne, Cioffi. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

