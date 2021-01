Musica | Nino D’Angelo annuncia il nuovo tour | tutte le tappe da novembre

Leggi su ildenaro

(Di sabato 2 gennaio 2021) Un 2021 pieno di impegni pergrazie al suo progetto ‘Il poeta che non sa parlare’, diviso tra un libro, un album e unche prenderà il via dal prossimo 4dal Teatro degli Arcimboldi di Milano e che toccherà in pratica tutta l’Italia, da Nord a Sud, anche nel 2022. “Sarà unanée dove canterò i successi che mi hanno accompagnato nel corso della mia carriera. Sarà anche l’occasione per raccontarmi a tutto tondo, rivelando anche alcuni aneddoti divertenti che in pochi conoscono”, spiega. Dopo il debutto meneghino, le prime date per il 2021 sono: 5Varese (Teatro Apollonio); 7, Torino (Teatro Colosseo); 20, Roma (Auditorium Conciliazione); 21, Pescara (Teatro Massimo); 7 dicembre Catania (Teatro Metropolitan); 8, Palermo ...