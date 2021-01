Musica: è morto il cantante Carlos do Carmo, famoso interprete del fado (Di sabato 2 gennaio 2021) Lisbona, 2 gen. – (Adnkronos) – Il cantante portoghese Carlos do Carmo, uno dei più rinomati interpreti del fado, considerato “la voce di Lisbona”, è morto venerdì 1 gennaio all’età di 81 anni a causa di un aneurisma. Per lunedì prossimo il primo ministro Antonio Costa ha proclamato un giorno di lutto nazionale. Il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ha espresso cordoglio per la scomparsa di una voce raffinata dallo “stile limpido”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 2 gennaio 2021) Lisbona, 2 gen. – (Adnkronos) – Ilportoghesedo, uno dei più rinomati interpreti del, considerato “la voce di Lisbona”, èvenerdì 1 gennaio all’età di 81 anni a causa di un aneurisma. Per lunedì prossimo il primo ministro Antonio Costa ha proclamato un giorno di lutto nazionale. Il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ha espresso cordoglio per la scomparsa di una voce raffinata dallo “stile limpido”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Musica: è morto il cantante Carlos do Carmo, famoso interprete del fado... - xmestessax : 'perché mi vogliono morto?' 'per molte ragioni: per il tuo carattere, i tuoi fastidiosi capelli, il tuo stupido sor… - witchaewon : stasera ho scoperto che non solo mi danno serotonina sti bts così come ogni gruppo che seguo Ma ! che sono simpatic… - TelevideoRai101 : Musica, morto il rapper Mf Doom - IeriLo : 'È morto MF Doom, il rapper aveva 49 anni: l'annuncio su Instagram della moglie Jasmine | Sky TG24'… -