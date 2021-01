Mourinho: «La festa di Lamela, Lo Celso e Reguilon? Sono deluso» – VIDEO (Di sabato 2 gennaio 2021) Josè Mourinho ha commentato con parole amare la festa di Lamela, Lo Celso e Reguilon dove hanno violato le norme anti Covid Guai per quattro giocatori della Premier League: le fotografie pubblicate sui profili social hanno infatti inguaiato tre calciatori del Tottenham e uno del West Ham. Hanno violato le regole di protocollo vigenti in Inghilterra per la tutela della salute, facendosi ritrarre tutti insieme, con le rispettive famiglie, a festeggiare il Natale. Si tratta di Manuel Lanzini del West Ham e dei giocatori del Tottenham Giovani Lo Celso, Sergio Reguilon ed Erik Lamela. Questo il commento di Josè Mourinho, tecnico del Tottenham, sulla vicenda: «Non era da solo Reguilon come avete potuto vedere. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Josèha commentato con parole amare ladi, Lodove hanno violato le norme anti Covid Guai per quattro giocatori della Premier League: le fotografie pubblicate sui profili social hanno infatti inguaiato tre calciatori del Tottenham e uno del West Ham. Hanno violato le regole di protocollo vigenti in Inghilterra per la tutela della salute, facendosi ritrarre tutti insieme, con le rispettive famiglie, a festeggiare il Natale. Si tratta di Manuel Lanzini del West Ham e dei giocatori del Tottenham Giovani Lo, Sergioed Erik. Questo il commento di Josè, tecnico del Tottenham, sulla vicenda: «Non era da solocome avete potuto vedere. ...

