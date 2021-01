Morto il campione di culturismo Nicolas Ventura: incidente fatale nella notte di Capodanno (Di sabato 2 gennaio 2021) È Morto dopo un incidente stradale il campione di culturismo Nicolas Ventura , bolognese, 33enne. Il bodybuilder è deceduto ilprimo gennaio in ospedale a Bologna dove era stato ricoverato nella notte ... Leggi su leggo (Di sabato 2 gennaio 2021) Èdopo unstradale ildi, bolognese, 33enne. Il bodybuilder è deceduto ilprimo gennaio in ospedale a Bologna dove era stato ricoverato...

