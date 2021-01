Morto a 54 anni il marito di Alessandra Casella | l’annuncio su Twitter | “Era l’amore della mia vita”

Un grave lutto ha colpito l’attrice e conduttrice televisiva Alessandra Casella. Il marito è morto all’alba del 2 gennaio all’età di 54 anni a causa di un infarto. Ad annunciare quanto accaduto la stessa Casella che ha scritto un breve tweet: “Era l’amore della mia vita. Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico”. Il cinguettio è stato subito seguito da commenti di supporto e vicinanza per questo lutto improvviso.

Casella ha sempre tenuto separate vita privata e lavorativa. Conosciuta sia al cinema che nel piccolo schermo, Casella è amata dal pubblico in particolare per la conduzione della trasmissione Mediaset dedicata ai libri, “A tutto volume”, tra il 1992 e il 1994, ma anche per la “Domenica Sportiva”, al fianco di Gianfranco De Laurentiis.

