Monza, Brocchi: “Balotelli ha fatto fin da subito quello che doveva fare” (Di sabato 2 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE - Cristian Brocchi, tecnico del Monza, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue parole su Mario Balotelli Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 2 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE - Cristian, tecnico del, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue parole su MarioPianeta Milan.

PianetaMilan : #Monza, #Brocchi: '#Balotelli ha fatto fin da subito quello che doveva fare' - sportli26181512 : Come corre il Monza con Balo&Boa: ecco perché adesso è da serie A: Come corre il Monza con Balo&Boa: ecco perché ad… - psb_original : Monza, Brocchi: 'La società vuole la A. Schone e Scozzarella? Non penso che arrivino entrambi' #SerieB - MCalcioNews : Monza, Brocchi su Balotelli: 'Dal primo giorno ha sempre fatto il suo dovere, i meriti vanno suddivisi' ?… - sportli26181512 : Monza, Brocchi: 'Balotelli? Dal primo giorno ha fatto tutto quello che doveva': Cristian Brocchi, allenatore del Mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Monza Brocchi Monza, Brocchi su Mario Balotelli: "Dal primo giorno ha fatto tutto quello che doveva fare" TUTTO mercato WEB Monza, Brocchi: “Balotelli ha fatto fin da subito quello che doveva fare”

ULTIME NOTIZIE - Cristian Brocchi, tecnico del Monza, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue parole su Mario Balotelli ...

Brocchi applaude Balotelli: ‘Ha la fiducia di tutti, è arrivato con l’atteggiamento giusto’

Intervistato da Rai Sport, il tecnico del Monza, Cristian Brocchi, ha parlato di Mario Balotelli che ha esordito con un gol nel Monza, nella gara del 30 dicembre con la Salernitana. Queste le sue paro ...

ULTIME NOTIZIE - Cristian Brocchi, tecnico del Monza, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue parole su Mario Balotelli ...Intervistato da Rai Sport, il tecnico del Monza, Cristian Brocchi, ha parlato di Mario Balotelli che ha esordito con un gol nel Monza, nella gara del 30 dicembre con la Salernitana. Queste le sue paro ...