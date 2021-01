Migranti | Open Arms | ‘concedere presto porto sicuro per 96 naufraghi soccorsi’

Leggi su ildenaro

(Di sabato 2 gennaio 2021) Palermo, 2 gen. (Adnkronos) – “Dopo essere stata allertata ancora una volta dalla ONG Alarm Phone di un imbarcazione in difficoltà, la nostra nave, la, con a bordo personale di Emergency, ha soccorso altre 96 persone che viaggiavano su una barca di legno alla deriva. Partite da Zuwarah il 31 dicembre, dopo 2 giorni in mare aperto senza cibo né acqua, le 96 persone soccorse (2 donne e 17 minori,) presentano segni di denutrizione e ipotermia, il personale medico in questo momento sta procedendo a verificarne le condizioni di salute”. E’ quanto spiegain una nota dopo il soccorso dei 96. L'articolo proviene da Ildenaro.it.